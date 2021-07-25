القوى العاملة: تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري لدى شركة بجدة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة عامل مصري وديا، بلغت إجمالي مستحقاته 23 ألفاً و168 ريالا سعودياً أي ما يوازي 96 ألفاً و842 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير، كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة، بمتابعة مستحقات عامل مصري لدى صاحب العمل، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، قام الملحق العمالي عبدالحليم محمود، بالتفاوض وديا مع شركة «المشارف العربية» بجدة، للحصول على مستحقات المواطن المصري البالغة 23 ألفاً و168 ريالا سعودياً، أي ما يوازي 96 ألفاً و842 جنيها مصريا تقريبا، ونجح في الحصول عليها فضلا عن تأشيرة خروج نهائي عن طريق مكتب عمل جدة.