أخبار قنا.. النيابة تعاين جثث الأطفال ضحايا التسمم.. وسقوط 3 من سقالة

ما زالت الواقعة المأساوية التي شهدتها قرية كوم البيجا في مركز فرشوط شمال محافظة قنا، تلقي بظلالها على أهالي القرية ومواطني المحافظة، وذلك بعد وفاة 3 أطفال أشقاء في دقائق معدودة إثر تناولهم عصير مسمم، فيما دخل والدهم في غيبوبة تامة وحالته غير مستقرة في غرفة الرعاية بمستشفى أورام قنا.

وعاين فريق من النيابة العامة جثث الأطفال الثلاثة بمشرحة مستشفى فرشوط المركزي، حيث تم تكليف المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابسات تسمم الأسرة.

وفي جنوب قنا، شهدت إحدى المدارس الجديدة سقوط 3 عمال من سقالة أصيبوا بكسور ونقلوا بسيارات إسعاف قنا إلى مستشفى الأقصر المركزي.

أخبار قنا.. النيابة العامة تعاين جثث الأطفال ضحايا التسمم

عاين فريق من النيابة العامة بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا، جثث 3أطفال ضحايا التسم بقرية البيجا بمركز فرشوط، داخل مشرحة مستشفى فرشوط المركزي.

وقال مصدر أمني لـ«الوطن»، إن النيابة العامة استدعت والدة الأطفال الثلاثة وأقاربهم وعدد من الأشخاص في محيط الواقعة، من بينهم صاحب محل بقالة في محيط المنزل، وذلك لأخذ أقوالهم في الواقعة والوصول إلى الخيوط التي تؤدي إلى كشف الحقيقة.

وتابع المصدر، بأن النيابة العامة انتدبت طبيب الطب الشرعي من مدينة قنا، لتشريح جثث الأطفال وفحص العينات التي أُخذت منهم لمعرفة الأسباب الحقيقة لتسممهم ووفاتهم، وما إذا كانت بسبب العصير أو بسبب تناولهم مادة سامة، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً يفيد بمصرع كل من أميرة رأفت جلال، 8 سنوات، وشقيقيها «أمير»، 7 سنوات، و«آدم» 9 سنوات، إثر تناولهم عصير مسموم، وإصابة والدهم، 53 سنة، بتسمم شديد نقل إلى إثره إلى مركز أورام قنا وحاليا في الرعاية المركزة.

والد الأطفال الثلاثة يتلقى العلاج وحالته غير مستقرة

وقال الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير مركز أورام قنا، إن والد الأطفال الثلاثة الذي تم تحويله من مستشفى فرشوط، شمال قنا، داخل العناية المركزة الفائقة يتلقى الرعاية، مؤكدا أن حالته غير مستقرة، وأن هناك متابعة مستمرة لحالتة، مرجحًا أن درجة السموم مرتفعة في الجسم.

أخبار قنا.. سقوط 3 عمال من سقالة مدرسة تحت الإنشاء

وشهدت قرية خزام في مركز قوص، جنوب محافظة قنا، على حدود محافظة الأقصر، سقوط 3 عمال من سقالة داخل مدرسة تحت الإنشاء، ونقلوا على إثرها إلى مستشفى الأقصر العام.

وبحسب التقرير الطبي المبدئي الذي سجلته هيئة إسعاف قنا، فإن المصابين هم أحمد محمد، 31 عامًا، مصاب بكسر في الساقين، ومصطفى محسب علي، 30 عامًا، مصاب بكسر في الساق اليسرى، وأحمد غانم عبادي، 33 عامًا، مصاب بكسر في الساق اليمنى، وجميعهم نقلوا إلى مستشفى الأقصر العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.