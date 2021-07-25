بالخرائط.. الأرصاد تطمئن المصريين حول حالة الطقس وارتفاع أمواج البحر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن حالة الطقس وحركة الأمواج اليوم الأحد 25 يوليو 2021.

وأعلنت الهيئة استمرار الأجواء الحارة والرطبة نسبيا على شمال البلاد نهارا، والمعتدلة ليلا، كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد لتقلل من حدة الاحساس بالحرارة.

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح تهدأ على مسطح البحر المتوسط لتبدأ الأمواج بالانخفاض تدريجيا على شواطئ المدن الساحلية.

وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 24.

الإسكندرية العظمى 31 الصغرى 23.

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 23.

سيوة العظمى 36 والصغرى 23.

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 24.

دمياط العظمى 32 والصغرى 23.

الإسماعيلية 34 الصغرى 24.

السويس العظمى 33 والصغرى 24.

العريش العظمى 33 والصغرى 24

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 21.

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28.

الغردقة العظمى 38 والصغرى 28.

الفيوم العظمى 36 والصغرى 24.

بني سويف العظمى 36 والصغرى 25.

المنيا العظمى 37 والصغرى 25.

أسيوط العظمى 38 والصغرى 26.

سوهاج العظمى 38 والصغرى 26.

قنا العظمى 40 والصغرى 26.

الأقصر العظمى 41 والصغرى 27.