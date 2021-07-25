أخبار الطقس اليوم.. أمواج مرتفعة على شواطئ البحر المتوسط

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أخبار الطقس اليوم الأحد، وفقًا لخبرائها، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أخبار الطقس اليوم

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، كما تؤدي الرياح النشطة إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 34 25

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 32 25

بلطيم 32 24

مطروح 29 24

السلوم 30 24

سيوة 35 24

بورسعيد 31 25

دمياط 31 24

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 34 25

السويس 34 25

العريش 32 25

رفح 32 24

رأس سدر 35 25

نخل 32 19

نويبع 36 28

طابا 34 23

كاترين 30 20

الطور 36 25

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 35 24

بني سويف 35 25

المنيا 35 25

أسيوط 36 25

سوهاج 37 26

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 28

إدفو 40 29

أبو سمبل 41 29

الوادي الجديد 39 27

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 28