عاجل.. تداول أسئلة امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2021

زعمت صفحات الغش، تسريب أسئلة امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي عبر موقعي فيس بوك وتليجرام، وذلك بعد انطلاق الامتحان بوقت قليل، الذي يعقد ورقيا في لجان مراقبة ومؤمنة جيدا، ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير لجان الامتحانات، إضافة إلى توزيع الطلاب على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ غرفة العمليات المركزية حريصة على رصد أي محاولات لتسريب امتحان مادة التاريخ، وحال التأكد من صحة الأوراق المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، سيتم تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب صور الامتحان ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

«شوقي» يحذّر الطلاب من الغش: نطبق عقوبات رادعة

وحذّر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من الالتفات لأي أوراق منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنّ الوزارة ستطبق عقوبات رادعة على أي محاولات للغش في الامتحانات، التي تعقد داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور، بالتركيز فقط في الامتحانات والاهتمام بما تبثه المنصات التعليمية.

مزاعم بتسريب امتحان التاريخ

وأضاف شوقي في تصريحات له، أنّ امتحانات الثانوية العامة لهذا العام هي الأفضل في تاريخ الثانوية العامة، حيث تعقد ورقيا بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم، لافتا إلى أنّ الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، وعقوبات الغش تصل إلى الحرمان لمدة لا تقل عن عامين من الامتحانات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، امتحان مادة التاريخ ورقيا لمدة 3 ساعات في المدارس الحكومية، وكثّفت مديريات التربية والتعليم إجراءاتها الاحترازية كتعقيم اللجان الامتحانية، وحرصت على التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة مستجدات سير الامتحانات بصورة منتظمة، وشددت المديريات على الطلاب بعدم خلع الكمامات في اللجان الامتحانية.