الأرصاد: موجة شديدة الحرارة بداية من الأربعاء.. ودرجة الحرارة تصل لـ43

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الأيام المقبلة، حيث يشهد الطقس موجة شديدة الحرارة على غالبية الأنحاء، اعتبارا من الأربعاء، لتصل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 40 درجة مئوية.

توقعات طقس الأربعاء

أوضحت الأرصاد في البيان الصادر عنها حالة الطقس المتوقعة على البلاد، الأربعاء المقبل، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلاً معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

حالة الطقس المتوقعة الخميس المقبل

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس الخميس يكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 29 يوليو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 31.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

حالة الطقس المتوقعة نهاية الأسبوع

كما نوهت الأرصاد إلى أن طقس الجمعة يكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 30 يوليو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.