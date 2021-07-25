الجهات المختصة تحقق في واقعة «الرقص عرايا» لشباب الغربية
كتب:
سحر عزازى
10:53 ص | الأحد 25 يوليو 2021
الشباب المتهمين
ألقت المباحث الجنائية القبض على 10 شباب من المتهمين في واقعة الرقص عرايا في محافظة الغربية، أثناء نقل «عفش» عروسين بقرية كفر سالم النحال بمركز بسيون.
وحرزت الجهات المختصة، مقاطع الفيديو التي ظهر فيها المتهمون أثناء رقصهم بأجساد عارية أمام سيارات نقل جهاز العروسة، وبدأت التحقيق في الواقعة.
وأثار مشهد الرقص غضب واستياء عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي فور نشره، حيث قام عدد من الشباب بالرقص عرايا، فضلًا عن رفعهم للأسلحة البيضاء «مطاوي» والرقص بها أيضًا، أمام سيارات نقل جهاز العروسين، مما أثار الرعب في قلوب أهالي القرية وخدش حياء العامة، متجاهلين التقاليد والأعراف والآداب التي تحتفظ بها القرية منذ سنوات طويلة.
ووصف أهالي القرية هذا المشهد بـ«المقزز»، معبرين عن غضبهم مما شاهدوه خاصة أن الشباب المتهمين استخدموا الألعاب النارية وزجاجات المياة الغازية والأسلحة البيضاء فضلًا عن الرقص عرايا، رافضين ما حدث لأنه لا يعبر عن أصالتهم وعاداتهم وتقاليدهم التي تربوا عليها.