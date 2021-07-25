كيا تحقق أعلى حصة سوقية في أوروبا خلال النصف الأول من 2021

حققت شركة كيا أعلى حصة في السوق الأوروبي على الإطلاق، بنسبة 3.9%، خلال النصف الأول من عام 2021، وفقًا للبيانات الجديدة الصادرة من قبل الاتحاد الأوروبي لمصنعي السيارات «ACEA».

وخلال الفترة ذاتها، سجلت كيا بالمملكة المتحدة المحدودة ثاني أعلى مبيعات نصف سنوية لها.

ونما سوق سيارات الركاب في جميع أنحاء أسواق الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والمملكة المتحدة بنسبة 27.1% بشكل عام، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2020، عندما أغلق الوباء صالات العرض في جميع أنحاء العالم.

وبلغ نمو كيا خلال نفس الفترة 40.8%، مع مبيعات بلغت 251.236 سيارة حتى الآن، مقارنة بـ178.393 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتضع أرقام المبيعات هذه، ونمو النسبة المئوية، العلامة التجارية على قدم المساواة أو أعلى من العديد من العلامات التجارية السائدة.

وخلال النصف الأول من عام 2021، سجلت كيا المملكة المتحدة المحدودة 45.277 وحدة، ما يمثل 18% من مبيعات كيا الأوروبية في نفس الفترة الزمنية.

وعلق جيسون جيونج، رئيس كيا أوروبا، قائلا: «مع بدء قطاع السيارات في التعافي من الوباء، نرحب بالعملاء مرة أخرى في صالات العرض لدينا، ومنذ إعادة إطلاق العلامة التجارية للشركة في بداية العام ، شهدنا نموًا قويًا في سوق سيارات الركاب وحققنا الآن أعلى حصة في السوق على الإطلاق في أوروبا، وهذا دليل على قوة علامة كيا التجارية الجديدة ومجموعتنا الملهمة من السيارات المكهربة ومنخفضة الانبعاثات».

وأضاف «جيونج»: «بينما نتطلع إلى النصف الثاني من العام، نحن على ثقة من أن طرح السيارة EV6 وسبورتاج الجديدة كليًا سوف يجذب عملاء جدد إلى عائلة كيا، ويعزز حصتنا بالسوق في جميع أنحاء أوروبا».