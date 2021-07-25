بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. إحلال وتجديد خط مياه الشرب بشارع النيل بالجيزة

تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة بالمناطق التي تعاني من بعض المشكلات سواء تهالك الخطوط أو الشبكات وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية.

تحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين

ومن جانبه، أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي، من إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر 600 مم بشارع النيل السياحي بمحيط السفارة السعودية بالجيزة، وذلك لتحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين.

تقليل نسبة الفاقد من المياه

وأكد محافظ الجيزة، أن خط المياه القديم خط صلب متهالك وجرى إحلاله بخط مياه جديد قطر 600 مم من مادة الزهر المرن بطول 550 مترا وبتكلفة 4.5 مليون جنيه، لتقليل نسبة الفاقد من المياه، واستدامة خدمة مياه الشرب بتلك المنطقة.

إحلال وتجديد خطوط المياه القديمة المتهالكة

ومن جانبه، أوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه جار العمل على إحلال وتجديد خطوط المياه القديمة المتهالكة وفقاً لخطة الإحلال والتجديد التي جرى إعدادها، مشيراً إلى حرص الشركة على تحسين كفاءة خدمات مياه الشرب لضمان وصول المياه بكميات مناسبة وبجودة مميزة لكافة مواطني محافظة الجيزة.