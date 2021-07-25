اقتصادية قناة السويس توقع عقدا مع «مرسيدس» لإنشاء مركز لوجيستي بالسخنة

وقّع المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وراؤول روهان العضو المنتدب لشركة «مرسيدس بنز»، صباح اليوم، عقدا بالأحرف الأولى، لإنشاء مركز لوجيستي في منطقة العين السخنة، وإعادة التوزيع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور بيتر آرنست روس رئيس مجلس الإدارة، واللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة.

وقال المهندس يحيى زكي، إنّ توقيع العقد خطوة مهمة من قبل شركة مرسيدس، لدعم صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية، فضلا عن أنّ المشروعات والعقود مع كبرى الشركات العالمية، من شأنها دعم ودفع عجلة الاستثمار في المنطقة.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنّ المشروع مرّ بالعديد من المفاوضات، حتى نجحت المنطقة الاقتصادية في إنهاء جميع مراحل التفاوض، والوصول لإنشاء مركز لوجيستي لمرسيدس، يضم ساحة تخزينية للسيارات ومركز لقطع غيار السيارات وورشة للصيانة.

وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعلنت أمس السبت أنّ ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة (NEPTUNE KOPER)، وجنسيتها مالطا، ويبلغ طولها 189 مترا بغاطس 7.8 متر؛ وذلك لتفريغ 1290 سيارة بالميناء.

وتعد السفينة من نوع سفن «الرورو» العملاقة، وتعتبر الثانية التي تدخل الميناء خلال هذا الشهر بعد السفينة البنمية AH SHIN، وفرّغت 930 سيارة بالميناء، ما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن.

كما استقبل الميناء السفينة YM PLUTO التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 119 مترا والغاطس 7 أمتار، لشحن 4 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وأوضحت الهيئة، أنّ موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 4 سفن، وموجود على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر وصول 5 أخرى.