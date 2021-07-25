«عاوز حد فاهم بالترتيب».. آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان التاريخ

انتهى طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2021 اليوم، من أداء امتحان مادة التاريخ، داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وأكد عدد من الطلاب أنّ امتحان التاريخ ضمّ نحو 10 أسئلة غير مباشرة، وتحتاج إلى فهم وتركيز شديدين، كما اعتمد على فهم الطالب للأحداث التاريخية أكثر من الحفظ، موضحين أنّه سُمّح لهم بدخول لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي وكتابة ملاحظات عليه.

يوسف أحمد، طالب في الصف الثالث الثانوي، قال إنّ امتحان مادة التاريخ اشتمل على 10 أسئلة معقدة وغير مباشرة «فيها فكرة شوية»، موضحا أنّ واضع الامتحان حرص على ربط أكثر من حدث في سؤال واحد، وهو ما لم يتدرب عليه الطلاب جيدا.

وأضاف الطالب لـ«الوطن»، أنّ جميع أسئلة الامتحان جاءت من كتاب المدرسة، وأنّ الامتحان يحتاج إلى طالب يفهم المقرر الدراسي بشكل جيد، ويفهم ترتيب الأحداث.

واتفق الطالب يوسف طارق، الذي أدى الامتحان بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، مع سابقه، موضحا أنّ الامتحان جاء به 50 سؤالا اختياريا تعتمد على الفهم: «لو طالب مش مذاكر كويس وفاهم الأحداث مش هيعرف يحل الامتحان».

وأضاف الطالب، أنّ وقت الامتحان كان كافيا للإجابة على جميع الأسئلة، واللجنة الامتحانية سمحت له بكتابة ملاحظات على الكتاب المدرسي، حيث اختبر الامتحان قدرة الطالب على الفهم وليس الحفظ.

من جانبه، أكد الطالب عمر هاني، بالصف الثالث الثانوي، أنّ الامتحان جاء مباشرا في 40 سؤالا و10 أسئلة فقط غير مباشرة، موضحا أنّ الأسئلة تربط أكثر من جزء في المقرر الدراسي.

وأضاف هاني، أنّ غالبية أسئلة الامتحان في الكتاب المدرسي إلا أنّ فكرتها جديدة، حيث لا توجد أسئلة شبيهة بأسئلة الامتحان في النماذج التجريبية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي سياق متصل، قال الطالب وليد محمد، إنّ أسئلة الامتحان جاءت مباشرة، عدا نحو 10 أسئلة، مؤكدا أنّ الامتحان يعتمد على الفهم.