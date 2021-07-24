امتحانات الثانوية العامة.. وكيل «تعليم مطروح» يتفقد لجان الحمام

تفقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، محيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، في الأسبوع الثالث بمدينة الحمام شرق محافظة مطروح بعد استئنافها عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، وأداء الطلاب مادة الفيزياء.

وتفقد «سلامة» لجنة امتحانات الثانوية بالحمام، وراجع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد الذى يطبق على جميع الحضور باللجنة من الطلاب والمراقبين، وتحدث مع العاملين باللجنة، ومسئولي الأمن للاطمئنان على أوضاع سير اللجنة وتوافر جميع سبل الراحة للطلاب.

امتحانات الثانوية العامة.. إجراءات أمنية ووقائية مشددة

وجاءت الجولة التفقدية، منذ قليل، لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح للاطمئنان على توافر جميع الأجواء المناسبة والهادئة لأبنائنا الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الإجراءات التأمينية الخاصة بمحيط وداخل اللجان الامتحانية بالحمام، ومدى توافر التأمين الطبي من طبيب أو زائرة صحية، وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لرجال الشرطة لدورهم الوطني المتميز في تأمين اللجان الامتحانية منذ انطلاق ماراثون الشهادة الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة.. متابعة غرفة عمليات 18 لجنة بمطروح

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، متابعة غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم الرئيسية امتحانات الثانوية العامة في جميع اللجان البالغ عددهم 18 لجنة على مدار الساعة، من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتذليل جميع العقبات أمامهم، ومتابعة وصول صناديق الأسئلة الحديدية في موعدها للجان البعيدة في المدن الحدودية السلوم وسيدي براني، والاطمئنان عليها ومتابعتها من وإلى مركز توزيع الأسئلة، مع التواصل الدائم على مدار الساعة مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم.