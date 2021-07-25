حد أدنى 230 درجة.. اعتماد تنسيق الثانوي العام والدبلوم الفني بمطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، درجات تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية بمختلف الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك بعد إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي 2020/2021 للشهادة الإعدادية، وتحديد أعداد الناجحين، والأماكن الشاغرة بالمدراس المستهدفة، وذلك حسب الأعداد والكثافات، والالتزام بالتوزيع الجغرافي في الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

تنسيق التعليم الثانوي العام في مطروح

وأوضح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن الحد الأدنى للالتحاق بالثانوى العام بمركزى مرسى مطروح والحمام حُدد بـ230 درجة، وإدارتي البنجر وسيوة التعليمية بحد أدنى 210 درجات، وإدارة العلمين التعليمية بحد أدنى 227 درجة، وفي إدارة النجيلة 203 درجة، وإدارة الضبعة 176 درجة، وإدارة السلوم بحد أدنى 202 درجة وإدارة برانى بحد أدنى 199درجة وبالنسبة لطلبة الخدمات يبدأ الحد الأدنى للتنسيق من 220 درجة

وأضاف أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة في كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

كما اعتمد محافظ مطروح المرحلة الأولى من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2021 -2022 بجميع نوعياتها صناعي – زراعي – تجاري – فندقي.

تنسيق التعليم الزراعي في مطروح

وجاء الحد الأدنى للقبول بمدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية للبنين 157 درجة وللبنات 147 درجة ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع البنجر فقط نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع

كما جاء الحد الأدنى للقبول بمدرسة فوكة الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة 175 درجة ومدرسة سيوة الزراعية الحد الأدنى للقبول 140 درجة.

تنسيق التعليم الصناعي في مطروح

وبالنسبة للتعليم الصناعى مدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو 2 الحد الأدنى 190 درجة وللحاصلين على الإعدادية المهنية الحد الأدنى 120 درجة

مدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الأدنى للقبول 206 درجات ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية الكيلو7، 176 درجة ومدرسة النجيلة البحرية الحد الأدنى للقبول 156 درجة ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة النجيلة فقط، ومدرسة برانى الصناعية بنين 175 درجة ومدرسة الضبعة الصناعية بنين 150 درجة والفصول الملحقة بتل العيس مدينة العلمين 170 درجة والفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الأدنى للبنين 202 درجة وللبنات 207 درجات.

على أن تكون الأولوية للقبول والالتحاق بالمدارس للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من نفس الإدارة التعليمية أو القطاع التعليمى التى توجد به المدرسة والأعلى مجموعا مع الالتزام بعدد الفصول والكثافة.

تنسيق التعليم التجاري في مطروح

مدرسة مطروح الفندقية المشتركة الحد الأدنى بنين 173 درجة وللبنات 196 درجة ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الأدنى 189 درجة ومدرسة مطروح التجارية بنين 162 درجة ومدرسة الضبعة التجارية بنات 140 درجة ومدرسة الضبعة التجاري بنين 140 درجة ومدرسة الحمام التجارية بنات 176 درجة والحمام التجارية بنين 151 درجة ومدرسة براني التجارية المشتركة 142 درجة والسلوم التجارية المشتركة 140 درجة ومدرسة سيوة التجارية المشتركة 170 درجة.