تنفيذ 1238 مشروعا بـ45 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة» في قرى سوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن إجمالي عدد المشروعات المدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمحافظة سوهاج بلغ 1238 مشروعًا في 21 قطاع خدمي مختلف، بتكلفة تصل إلى 45 مليار جنيه، موزعة على 181 قرية، و1123 نجعًا وتابعًا في 7 مراكز بنطاق المحافظة وهي البلينا، وجرجا، والمنشاة، ودار السلام، وساقلتة، وطما، والمراغة.

وأوضح «الفقي» أن إجمالي عدد مشروعات الصرف الصحي المدرجة بالمبادرة بلغ 132 مشروعا، وتم البدء الفعلي في 76 مشروعًا منها، كما تم البدء في 122 مدرسة في قطاع التعليم، مشيرا إلى أنه وصل عدد مراكز خدمات المواطنين المدرجة ضمن المبادرة 30 مشروعا، تم البدء الفعلي في 24 مركز خدمي منها، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 80 مكتب بريد بمختلف القرى المستهدفة.

وثمن المحافظ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري كأكبر مبادرة في التاريخ المصري لتغيير قرى الريف إلى الأفضل، وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا في كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والصحية، إضافة إلى استغلال طاقات الشباب وقدراتهم لتطوير المجتمع، واستخدام الموارد المحلية في التنفيذ، من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية القيادة السياسية «مصر 2030».

ووجه محافظ سوهاج جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالمرور الدوري والمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة ونسب التنفيذ، وإزالة أية معوقات، للانتهاء من جميع المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة.