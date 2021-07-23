مواطنون للسيسي: «العلمين جميلة أوي يا ريس».. ويرد: حلوة بيكم

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو من جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل مدينة العلمين الجديدة، حيث أعرب عدد كبير من المواطنين للرئيس السيسي عن سعادتهم بمدينة العلمين، وقالوا للرئيس: «المدينة جميلة أوي أوي»، فيما رد السيسي: «حلوة بيكم».

وقال مواطن آخر: «حلوة المدينة يا ريس، حلوة أوي»، ورد السيسي خلال الجولة: «حلوة بيكم إنتم، ربنا يحفظكم وتشوفوا بلدكم وتستمتعوا بيها، لازم تنبسطوا وتشوفوا بلدكم وتستمتعوا بيها»، فردت مواطنة: «اللي حصل ده عمل عظيم»، فرد السيسي: «ده بفضل الله سبحانه وتعالى».

وقالت مواطنة للرئيس: «ربنا يخلي حضرتك يا فندم»، ورد الرئيس: «ويخلي حضرتك، أهلا وسهلا بيكم»، فيما وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للأطفال، قائلًا: «أهلا وسهلا بيكم»، موجهًا حديثه لأحد الأطفال: «إنت اسمك إيه» فرد: «اسمي آدم»، ومازحه السيسي: «في سنة كام يا آدم» قبل أن ينهي جولته.