4 محاور بحثية في المؤتمر العلمي المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية الـ30

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، المحاور البحثية للمؤتمر العلمي المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، الذي تديره الفنانة جيهان مرسي، ويقام في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر المقبل، حيث أعدت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتورة رشا طموم، أربعة محاور، تأتي تحت العنوان الرئيسي «الآلات الموسيقية فى الإبداع الموسيقي العربي المعاصر».

وجاءت محاور المؤتمر على النحو التالي:

المحور الأول: خصوصية الأداء على الآلات الموسيقية العربية

ويتناول تقاليد الأداء على الآلات الموسيقية العربية التقليدية فى الماضي والحاضر، وذلك وفق خصوصية كل آلة، إضافة إلى أثر التكوين الفني والمعرفي للعازف العربي، وما يتميز به من خيال إبداعي، ومهارة أدائية تعينه على تقديم تأويل خلاق وجديد وذلك من خلال:

1- التقاسيم بوصفها أحد أهم تقاليد الأداء فى الموسيقى العربية.

2- مصاحبة الغناء وإلى أي مدى تكون مصاحبة العازف المنفرد، أو الفرقة الموسيقية موحية للمغني وداعمة لإدائه ومؤكدة على التقاليد فى الغناء العربي.

3- التأويل الخلاق للنص اللحني مسموعًا أو مدونًا، وإلى أي مدى يستطيع العازف المنفرد أن يضفي بأدائه بصمة خاصة مميزة فى كل مرة يؤدي فيها اللحن بإضافاته النغمية والمقامية والأدائية تبعًا لتقاليد الأداء على الآلة.

4- الأداء المنفرد للأغنيات بالآلة الموسيقية، وما يحمله من إبراز لقدرة العازف على بيان خصوصية وإختلاف الأداء لمفردات النص الغنائي بآلته الموسيقية.

5- تجارب استخدام الآلات الغربية فى الإبداع الموسيقى العربي، مالها وما عليها «رؤى نقدية».

المحور الثاني: إبداع الموسيقى العربية بين التخت والأوركسترا

1- الإبداع المعاصر لآلات الموسيقى العربية ضمن مجموعات صغيرة وتجارب دمجها مع آلات أخرى.

2- تجارب الكتابة لآلات الموسيقى العربية فى صياغة أوركسترالية.

3- تأثير تطبيقات الحاسوب على الإبداع العربي المعاصر للآلات الموسيقية العربية.

المحور الثالث: تعليم آلات الموسيقى العربية وصناعتها

1- تجارب تعليم الأطفال العزف على آلات الموسيقى العربية التقليدية والشعبية.

2- رؤى مستقبلية لتعليم آلات الموسيقى العربية داخل وخارج الوطن العربي.

3- تجارب صناعة آلات الموسيقى العربية وتطويرها وفق منظومة متكاملة تزيد إمكانيات العزف عليها.

المحور الرابع: دور الآلات الشعبية في الإبداع الموسيقى العربية

1- استخدام الآلات الشعبية فى الإبداع المعاصر للموسيقى العربية.

2- التجارب الفنية فى أداء تراث الموسيقى العربية التقليدية على الآلات الشعبية فى الوطن العربي.

كما أعلنت دار الأوبرا، أن اللجنة العلمية تتلقى الأوراق البحثية التي تعالج المحاور البحثية للمؤتمر، وفق ضوابط محددة هي:

- أن يكون البحث جديدًا ومرتبطًا بمحاور المؤتمر، ولم يسبق تقديمه في أي منتدى أو مؤتمر، أو نشره فى دورية علمية أو على مواقع الإنترنت.

- آلا يزيد البحث عن عشرين صفحة مقاس A4، مكتوبة على برنامج Microsoft office Word، ونوع الخط Simplified Arabic مقاس 14.

- ضرورة أن يتضمن البحث المراجع والتدوين الموسيقي للنماذج التي استعان بها الباحث، ويراعى فيه التدقيق اللغوي.

- أن يختتم البحث بملخص يوضح موضوعه، فيما لا يزيد عن صفحة واحدة (بنفس مواصفات البحث).

- أن يرفق بالبحث نموذج ملخص للسيرة الذاتية للباحث، فيما لا يزيد عن 5 أسطر ويتضمن:

«الاسم الرباعي- الجنسية- اللقب العلمي- الوظيفة الحالية- أبرز الانجازات الأكاديمية أو الفنية- رقم الهاتف مصحوبًا بكود البلد- الفاكس- البريد الإلكتروني المستخدم»

- ضرورة أن يتضمن العرض التقديمي للبحث، الأمثلة الموسيقية والنماذج السمعية أو المرئية المرتبطة بالموضوع، في مدة لا تزيد عن 10 دقائق للعرض.

- يرسل البحث على البريد الإلكترونى للمهرجان musicfestivaleg@gmail.com، في موعد غايته 30 من سبتمبر 2021، حتى يمكن عرضه على اللجنة العلمية للمؤتمر.

وسترسل دار الأوبرا المصرية، دعوة رسمية للباحثين الذين تمت الموافقة على تقديم أبحاثهم بالمؤتمر، يكون الاشتراك في المؤتمر، حضوريًا أو افتراضيًا عبر شبكة الإنترنت، وفي حالة الحضور.

تتحمل دار الأوبرا المصرية مصروفات الإقامة الكاملة -فقط- للباحث، وكذلك الانتقالات الداخلية من المطار والعكس، ومن الفندق لدار الأوبرا والعكس، (فى فترة المؤتمر)، بينما يتحمل الباحث مصروفات الطيران.

أما فى حالة المشاركة الافتراضية (الأونلاين)، يرسل الباحث تسجيلاً مرئيًا لعرضه التقديمي (مدته لا تزيد عن 10 دقائق) يمكن استخدامه فى حالة حدوث أية مشكلة طارئة.