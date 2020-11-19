بريد الوطن.. مهرجان الموسيقى العربية وروح الجماهير

مهرجان الموسيقى العربية يعد -من وجهة نظرى- من أرقى المهرجانات الفنية، نتعرف على ما هو جديد فى عالم الموسيقى، من خلال هذا المهرجان الذى يضم أرقى وأعذب الأصوات من مصر والعالم العربى، ممن كان أسمى غاياتهم الغناء على مسارح دار الأوبرا العريقة التى تنتشر فى معظم المحافظات، هذا من محاسن هذا المهرجان، بحيث يصل إلى كل محافظات مصر فأصبح كل فرد فى جميع محافظات مصر من حقه أن يشاهد تلك الحفلات سواء بالحضور أو حتى بالجلوس أمام التلفاز، تلك هى فرصة كبيرة يا سادة من أجل أن ننقى آذاننا وتتشبع روحنا. ولكن ما يحزننى يا سادة أن هذا المهرجان لا يتمتع بشهرة عالية مثل مهرجانات السينما، لماذا لم تتم دعوة المطربين الجدد حتى يلتقوا بمطربى الجيل القديم، ويستمدوا منهم بعض النصائح والخبرات التى اكتسبوها عبر مسيراتهم الفنية الطويلة؟ لتنفعهم فى مسيراتهم الفنية المستقبلية، ويتم تبادل الثقافات بيننا وبين الدول الأخرى، ولكن ما لا يعجبنى هو عدم كفاية التغطية الإعلامية للمهرجان كما ينبغى، فبالطبع نشكرهم على نقل الحفلات والسهرات التى يتغنى بها كبار مطربينا مثل الفنان على الحجار، ولكن أين باقى فعاليات المهرجان؟ هفوات صغيرة لا بد من أخذها فى الاعتبار فى الدورات القادمة للمهرجان.

ياسمين مجدى عبده

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