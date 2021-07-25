ضبط 3462 متهما و3190 قضية مخدرات بقيمة 34 مليون جنيه في أيام العيد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لا سيما في ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطى المواد المخدرة وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصري.

وشنت وزارة الداخلية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية وكذا بمحيط الأكشاك والمقاهي والمتنزهات والشواطىء ممن يستغلون التجمعات لترويج المواد المخدرة في أوساط الشباب، وتمكنت من إحباط محاولات ترويج المواد المخدرة خلال أيام العيد وهو ما أدى إلى حجب المواد المخدرة، ومنعها من الوصول إلى تلك التجمعات حماية للشباب، حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط «3190» قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها «3462» متهماً، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر البانجو، وزنت (469,871 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش، وزنت (267,880 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (60,293 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (39,893 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس، وزنت (3,190 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو، وزنت (2,245 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون، وزنت (1,313 كيلو جرام).

كمية من بذور القنب المخدر، وزنت (5 جرام).

عدد (30330) قرص مخدر لعقار الترامادول، و(16) أمبول من ذات العقار.

عدد (4011) قرص مخدر لعقار الكبتاجون.

عدد (200926) قرص مخدر مؤثر، و(27) أمبول مخدر متنوع.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة (34,000,000) بأربعة وثلاثين مليون جنيه.

كما أسفرت جهود حملات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، لاستهداف وضبط مروجي ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والكافتيريات والمقاهى على مستوى الجمهورية، عن ضبط (15) قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها (15) متهماً، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش، وزنت (1٫640 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو، وزنت (2,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (2٫330 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (60 جراما).

كمية من مخدر آيس، وزنت (45 جراما).

كمية من مخدر الأفيون، وزنت (100جرام).

كمية من الأقراص المخدرة.

كما تم ضبط (مبالغ مالية - 29 هاتف محمول - 7 قطع سلاح أبيض - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - ميزان - سيارة و 6 دراجات نارية).

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.