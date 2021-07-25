توقيع بروتوكول تركيب ماكينات صرف آلي بمراكز شباب القليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة للشباب والرياضة، ومحمد عبدالمؤمن وكيل المديرية لشئون الشباب، ووليد فرماوي وكيل المديرية لشئون الرياضة، وكيرلس كمال مسئول تعاقد البنك الأهلي بمحافظة القليوبية، توقيع برتوكول تركيب ماكينات صراف آلي بمراكز شباب المحافظة.

جاء البروتوكول، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي، وطبقا للبرتوكول المبرم بين الوزارة والبنك الأهلي، وكذلك الضوابط التنظيمية لإقامة ماكينات الصراف الآلي بمراكز الشباب، عقدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، بروتوكول تعاون بينها وبين البنوك، وذلك لدراسة إمكانية عمل ماكينات صراف آلي Atm بمراكز الشباب التابعة للمديرية، خصوصا بمراكز الشباب في القرى، الذي تم تعاقد مع هيئتين شبابية بالمحافظة.

وتسهل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تركيب ماكينة صراف آلي بمراكز الشباب بالمحافظة، وجار التركيب في المراكز التالية، مركز شباب منية السباع ، مركز شباب بقيرة في خلال أربعه أشهر من توقيع العقد، وحسب الخطة الزمنية للبنك.

وأإكد الصبروط، أهمية التعاون بين منظمات المجتمع والهيئات الحكومية وغير الحكومية، التي من شأنها خدمة الانسان المصري، بما يتوافق مع سياسة وزارة الشباب والرياضة.

وحرص الصبروط، على نشر أكبر عدد من الماكينات بالقرى، لتسهيل عملية صرف المعاشات والمرتبات، في ظل جائحة كورونا، وتقليل التزاحم والتكدس على الماكينات بالمدن.

ويأتي ذلك، تحت رعاية وإشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.