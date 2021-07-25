إصابة 8 أشخاص في 3 حوادث سيارات بمطروح

أصيب 8 مواطنين بإصابات متفرقة إثر وقوع 3 حوادث سيارات، اليوم، في محافظة مطروح، الأولى بالساحل الشمالى بطريق «مطروح - إسكندرية» الدولي، والثانية بمدخل مدينة الضبعة، والثالثة في رأس الحكمة بجوار هدف البترول، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات المختصة، وأخطرت شرطة النجدة، اللواء عماد الكدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

إصابة 4 مواطنين بحادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالي

أصيب 4 مواطنين إثر وقوع حادث تصادم سيارتين أمام قرية بتروبيتش بالساحل الشمالى بطريق الخدمات اتجاه مطروح، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى وهم: «محمود مدحت صالح الحوت 25 سنة من القاهرة، مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالساقين والفقرات العنقية، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد رضا محمود 25 سنة من القاهرة مصاب باشتباه pc كدمات، وسحجات متفرقه بالجسم، ودينا عطية محمود 24 سنة من الإسكندرية، مصابة باشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقية، والفخذ الأيمن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وجهاد جمال أبوزنة 31 سنة من الغربية مصابة باشتباه pc جرح بالذقن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم».

إصابة 3 مواطنين في انقلاب سيارة بمدخل مدينة الضبعة

وأصيب 3 مواطنين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أمام مدخل مدينة الضبعة وجرى نقلهم مستشفى الضبعة عن طريق الأهل وهم: «عبير سمير سالم 50 سنة من الإسكندرية، مصابة بكدمه بالرأس، وشهد محمد عبد الناصر بشير 24 سنة من الإسكندرية مصابة بكدمة بالكتف الأيمن والفخذ الأيمن، ومحمد عبد الناصر بشير 60 سنة من الإسكندرية مصاب بكدمة بالساق اليسرى وكدمه بالوجه وجار استكمال الفحوصات الطبية والاشعات اللازمة».

إصابة شخص بحادث بحقول هدف البترول

ووصل إلى مستشفى رأس الحكمة عن طريق الأهالي ادعاء انقلاب سيارة نقل بحقول هدف البترول والمصاب جميل بدير إبراهيم 58 سنة من المحلة يعاني من جرح قطعي بفروة الرأس وكدمة بالصدر.