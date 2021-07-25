هبوط أرضي في مدينة مطاي بالمنيا

شهدت المنطقة المجاورة لمدرسة الشعب داخل مدينة مطاي شمال محافظة المنيا، هبوطًا أرضيًا، اليوم الأحد، فيما انتقل رئيس المدنية إلى مكان الهبوط للمعاينة.

وأفاد بيان أصدرته الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، اليوم الأحد، بأن هبوطًا أرضيًا حدث بحي غرب المدينة بجوار مدرسة الشعب، وانتقل خالد عبد الرؤوف رئيس الوحدة المحلية إلى مكان الهبوط للمعاينة، برفقة سعيد محمد نائب رئيس المركز، ومسؤول الصرف الصحي.

وأكد رئيس المركز، على مسؤولي الصرف، سرعة الكشف عن سبب الهبوط والعمل على حل المشكلة، كما وجّه رئيس حي غرب بعمل كردون حول منطقة الهبوط لحين الانتهاء من المشكلة، وحتى لا يتعرض أحد المارة من أي ضرر.

وكان اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، تابع أعمال الإزالة الفورية لتراكمات القمامة من أمام مدرسة المنيا الثانوية الزراعية بطريق «مصر - أسوان» الزراعي بمدينة المنيا، عقب ورود شكاوى تفيد بوجود القمامة أمام المدرسة.

وأكد المحافظ ضرورة الاستماع لمشكلات المواطنين وخلق حلول لها وتذليل كل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق.

ووجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بتنفيذ أعمال تبليط الرصيف أمام مدرسة الزراعة، وعمل سور حديدي على المساحة الخالية، والتنبيه على المواطنين بعدم إلقاء القمامة أمام المدرسة، والالتزام بإلقائها داخل الصناديق المخصصة للقمامة.

كما شدد المحافظ، على رئيس مدينة المنيا، بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة جميع التراكمات بالمدينة والقرى بشكل مستمر.

ووجه المحافظ بالمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة بجميع المراكز والقرى وإعداد تقارير يومية.