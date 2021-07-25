إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بسوهاج

أصيب 4 أشخاص، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل، بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، وجرى نقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغا يفيد بحدوث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، بدائرة مركز دار السلام، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص إصابة كل من «أندرواس بولس ناجح، 14 سنة، بجرح قطعي بالوجه، يوحنا بولس ناجح، 16 سنة، بسحجات وكدمات، دينا عبده رزق الله، 38 سنة، بكسر في الساعد الأيمن، بولس ناجح شحاتة، 45 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج».

وتم نقل المصابين لمستشفى دارالسلام المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق.