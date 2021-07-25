«التضامن»: معرض «مارينا 5» يضم 240 عارضا على 3 فترات

قال عادل البيكساوي، مستشار وزير التضامن للتسويق والمعارض، إن معرض «ديارنا» المقام في مارينا 5 بالإسكندرية تم إقامته على مساحة 1200 متر في مدخل مارينا 5 الرئيسي، وبه نحو 240 عارضا يجري تقسيمهم على 3 فترات: «كل فترة 10 أيام وبناخد فيها 80 عارضا بس، وبنغير كل 10 أيام العارضين، ودي فكرة جديدة».

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة مهتمة بمعرض «مارينا» الذي يقام للعام الثالث على التوالي، حيث سيحقق إقبالا كبيرا على العارضين والمعرض والمنتجات لتنظيمه في فصل الصيف.

وأوضح البيكساوي أن المعرض نجح في تحقيق هدفه بعد عامين من إنشائه، ولقي إقبالا جماهيريا كبيرا من المصيفين، لافتًا إلى أنه تقدم للاشتراك في المعرض أكثر من 2500 عارض، وبسبب صغر المساحة المخصصة لأرض المعرض، يتم التغيير بنظام 3 ورديات في الشهر الواحد، كما جرى اختيار أفضل 240 عارضا.

وأكد أن جودة المنتج هي العامل الأساسي للموافقة على مشاركة العارضين، فالمعرض تراثي حرفي يدوي، ويبدع فيه جميع العارضين: «إحنا بنهتم بالمنتجات التراثية والفضة والنحاس والخيامية والإكسسوار المنزلي والسجاد، وبنغطي كل احتياجات المواطنين اللي بييجوا المعرض».

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، بمارينا 5 بالساحل الشمالي، ضمن حرص الوزارة على إقامة المعارض في مختلف محافظات الجمهورية مع إقامة معارض المناطق السياحية صيفًا لتكون ملتقى للمصيفين، اليوم.

وأضافت القباج في تصريحات لها، أن مدينة العلمين تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المصيفين، مؤكدة على أنه في العام الماضي أقيم المعرض لمدة أسبوعين، ويقام هذا العام لمدة شهر لتشجيع المنتجين على المشاركة، مع منح أكبر فرصة للمصيفين للتسوق، موضحةً أن المعرض يفتح أبوابه من الساعة السادسة مساءً وحتى الرابعة فجرًا بما يتلاءم مع أجواء المصايف.