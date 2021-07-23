إيرادات فيلم العارف في شباك التذاكر تجاوزت 5 ملايين في يوم واحد

تصدرت إيرادات فيلم العارف، شباك التذاكر في دور العرض السينمائي أمس الخميس، بواقع يزيد عن 5 ملايين جنيه، حيث حقق 5 ملايين و71 ألفا و882 جنيها، ليتصدر قائمة الأفلام المعروضة في السينما.

إيرادات فيلم العارف تتصدر قائمة الأفلام المعروضة في السينما

وتضم الأفلام المعروضة في السينما حاليًا، «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وفيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحة، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وفيلم «أحمد نوتردام» بطولة رامز جلال، وغادة عادل، وحمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، وفيلم «ماما حامل» بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، وفيلم «ديدو» بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، أحمد فتحي، محمد ثروت، قصة كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح.

فيلم العارف يجمع للمرة الأولى بين النجمين أحمد عز وأحمد فهمي

فيلم العارف يجمع للمرة الأولى بين النجمين أحمد عز، وأحمد فهمي، بالاشتراك مع الفنان الكبير محمود حميدة، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

تدور أحداث فيلم العارف، حول الحرب الجديدة التي تسود العالم من خلال التكنولوجيا وسيطرة «الهاكرز» وارتكاب جرائم عن طريق شبكة الإنترنت، حيث يعيش «يونس» ويجسد دوره الفنان أحمد عز مع زوجته وطفلته الرضيعة، ويتورط في سرقة أحد البنوك بشكل إلكتروني، ويقع في ورطة مع أحد العصابات الخطيرة ويدخل في صراع معها وتسعى لاستهدافه من خلال «راضي» ويجسد دوره الفنان أحمد فهمي.