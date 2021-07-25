برلماني تونسي: المظاهرات ضد الإخوان لن تنتهي إلا برحيل الجماعة

قال منجي الرحوي، عضو مجلس البرلمان التونسي، إن هناك انتفاضة عارمة للشعب التونسي، ضد جماعة الإخوان في البلاد، داخل كل الولايات، من أجل إسقاط الجماعة والبرلمان والحكومة.

وأضاف «الرحوي»، خلال مداخلة هاتفية في النشرة الإخبارية التي تقدمها فضائية «ten»، أن المظاهرات ستستمر حيث يريد الشعب إسقاط حكومة الإخوان، من أجل العيش الكريم، والحفاظ على ثروات الوطن، التي تم التفريط فيها بطريقة ممنهجة، وتسبب وزير الصحة في إصابات كثيرة للمواطنين التونسيين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكد عضو مجلس البرلمان التونسي، أن الشعب التونسي يريد التخلص من الحكومة الجاثمة على صدره، والانتهاء من عملية الإذلال التي قامت بها الجماعة للشعب ولتونس، لتحقيق أجندتها الخاصة، لذا انتفض الشعب من أجل إيجاد منظومة جديدة، لافتا إلى أن المظاهرات في العاصمة تونس والقيروان ومختلف الولايات التونسية، مشيرا إلى أنها لن تتوقف إلا مع رحيل رموز جماعة الإخوان من الحكم والبرلمان التونسي.

وأوضح عضو مجلس البرلمان التونسي، أن فئات الشعب التونسي المختلفة، من مدرسين وأطباء وموظفين وصحفيين وطلاب جامعيين، وفي المدارس، تشارك في المظاهرات ضد جماعة الإخوان من أجل إسقاط جماعة الإخوان مرددين هتافات «يا غنوشي ياسفاح.. يا قاتل الأرواح».

وتعاني تونس في الوقت الحالي، من سيطرة جماعة الإخوان على الحكومة، وسط تشفي فيروس كورونا المستجد فيها، وارتفاع حالات الإصابات والوفيات، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وطلب مساعدات بعض الدولة العربية والغربية للوقوف بجانب تونس في محنتها.