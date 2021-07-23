مصادر: أحمد سعد وعلياء اتفقا على عدم إعلان فسخ خطوبتهما للإعلام

أكد مصدر مقرب من الفنان أحمد سعد صحة انفصاله عن خطيبته علياء بسيوني التي كان قد ارتبط بها منذ ما يقرب من 10 أشهر، وأوضحت مصادر لـ«الوطن»، أن سعد وعلياء كانا قد اتفقا على عدم إعلان خبر الانفصال في الوقت الحالي وذلك لأسباب شخصية.

وكان برنامج «ET بالعربي» أعلن خبر الانفصال، ولم يذكر أي طرف أسباب الانفصال حتى الآن، وكان أحمد سعد قال منذ أيام - قبل الانفصال - في حوار مسجل له إن خطيبته علياء بسيوني سبب من أسباب تغيير حياته للأفضل بعد انفصاله عن زوجته سمية الخشاب.

وفي السياق ذاته، حذف الفنان أحمد سعد كل الصور التي كانت قد جمعته بخطيبته، واكتفى بصوره مع الفنانات منهن الفنانة أصالة نصري، وأيضا نشر صور أولاده.

كان آخر ظهور قد جمع أحمد سعد وخطيبته أثناء مشاركته معها في تصوير إحدى الحلقات التليفزيونية.

تعمل علياء بسيوني عارضة أزياء، وتعيش في منطقة هليوبوليس، وتمتلك معرضا كبيرا في القاهرة، واسمها الكامل هو علياء عثمان بسيوني.

وكان الفنان أحمد سعد شارك قبل ارتباطه بالعارضة علياء بسيوني جمهوره العام الماضي بمقطع فيديو يجمعه مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، معلقًا عليه عبر حسابه بموقع «إنستجرام»: «أنا وصديقي حسن شاكوش».

وطرح أحمد سعد الشهر الماضي أغنية الملوك مع عنبة وزكش وحققت 15 مليون مشاهدة على «فيسبوك».