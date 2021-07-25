كشف هوية ضحايا حادث انفجار سيارة «BMW» بالإسماعيلية.. «أب ونجله»

تمكنت وحدة مباحث فايد برئاسة المقدم محمد البرماوي، من كشف هوية شخصين توفيا في حادث انفجار سيارة ملاكي «BMW»، على طريق «القاهرة - فايد» الصحراوي.

وتعرضت السيارة للانقلاب، مساء أول أمس، بوصلة طريق أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، ما تسبب في انفجارها واشتعال النيران بها.

وتسبب الحريق في تفحم جثث الضحايا وعدم التوصل إلي أي أوراق هوية أو رخص للسيارة، بسبب شدة اشتعال الحريق.

وتوصلت جهود رجال البحث الجنائي إلى أن ضحايا الحادث، هما أب وابنه يُدعيان «معتز صبحي سالم، 33 سنة، صاحب شركة مقاولات عامة، ونجله مصطفى 10 سنوات»، مقيما بمنطقة المطرية في القاهرة.

وقالت مصادر أمنية: إن شقيق الضحية شك في وفاتهما بالحادث بعد تغيبهما عن المنزل، من مساء أول أمس وعدم عودتهم.

وتوجه شقيق الضحية محمد صبحي، مقيم بمنطقة العبور إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزي، وبالتعرف على الجثامين والسيارة المحترقة في الحادث، أقر بأنه شقيقه ونجله.

وأنهت النيابة العامة بالإسماعيلية خلال الساعات الماضية، إجراءات تصريح دفن الجثامين وتسليمهما إلى ذويهما لدفنهما بمقابر العائلة بالمطرية.

وكانت السيارة تعرضت إلى اختلال في عجلة القيادة، بسبب انفجار إطار السيارة الأمامي، ما تسبب في عدم قدرته على السيطرة عليها، وانقلابها في منطقة منخفضة بعد اصطدامها بالحاجز الخرساني الموجود على جانبي الطريق وتجاوزه.

وتسبب اشتعال النيران بلسيارة في انفجار خزان الوقود، فيما حاول الأهالي السيطرة على الحريق باستخدام طفايات الحريق، إلا أن انفجار خزان الوقود تسبب في زيادته إلى أن حضرت سيارة الحماية المدينة وسيطرت عليه.