مطلقة وأم لطفلين.. 7 معلومات عن «ياسمين» كائن الهوهوز

تلاحق الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، «ياسمين» صاحبة الفيديوهات المخلة بالآداب العامة على تطبيق تيك توك، المعروفة بـ«كائن الهوهوز»، بعدما تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للنائب العام ضدها، يطالب فيه بالقبض عليها وتقديمها للمحاكمة العاجلة.

ونشر أشرف فرحات، 7 معلومات عن المشكو في حقها، تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

1- اسمها الحقيقي ياسمين عبد الرازق الفولي.

2- من مواليد منطقة العجمي الهانوفيل بالإسكندرية.

3- مطلقة منذ 40 يوما ولديها طفلان.

4- طلّقها زوجها بسبب سوء سلوكها، وتبرأت منها أسرتها لذات السبب.

5- تجمعها علاقة مع شاب يظهر معها فى مقاطع الفيديو المُخلة، يُدعى «أسامة»، وهو أصغر منها بـ 10 سنوات.

6- تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ ضدها، حمل رقم 85101 عرائض المكتب الفنى للنائب العام.

7- هربت ياسمين من محل إقامتها بعد البلاغ عنها، وأغلقت حسابها على تطبيق تيك توك.

بلاغ للنائب العام

وتقدم المحامي، أمس، ببلاغ الكتروني عبر الصفحة الرسمية للنائب العام ضد الحساب الملقب بكائن الهوهوز (maannarrrr) الذي يتم من خلاله بث فديوهات لأحد الاشخاص وهو يصور سيدة، ويتلفظان بألفاظ تحوي إيحاءات جنسية، كما يتعرضان لأمور الدين حيث حللت الحرام في أحد المقاطع، ونالت من طائفة بالمجتمع المصرى وهم أهل الصعيد بقصد التربح من ذلك، مهدرين القيم والمبادئ للمجتمع المصري، وتم قيد البلاغ تحت رقم 85101 لسنة 2021 عرائض المكتب الفني للنائب العام.

التحفظ على الفيديوهات

وتحفظت أجهزة الأمن المختصة، على الفيديوهات الخاصة بالمتهمة الهاربة والمتداولة على منصة تيك توك، وتتضمن إيحاءات غير أخلاقية، من خلال حديث المتهمة وعشيقها بخاصية البث المباشر في الفيديوهات، كما فحصت الأجهزة الأمنية الفيديوهات، وتبين أنها تتضمن عدة جرائم، وأكد مصدر أمني أنه يجري ملاحقاتها، لاتهامهما بنشر وبث فيديوهات قصيرة مخلة بالآداب، تحمل عبارات وإيحاءات منافية للآداب العامة.