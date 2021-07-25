عمر كمال يتجاهل وعده لوالدته بسبب راقصة.. والجمهور :«اتقي الله»

أثار مغني المهرجانات عمر كمال، جدلًا واسعًا، خلال الساعات الماضية، بعدما أحيا إحدى الحفلات في الساحل الشمالي مع راقصة، ضمن احتفالات عيد الأضحى، الأمر الذي أزعج جمهوره.

ويأتي صعود عمر كمال على المسرح، بجوار راقصة، مخالفًا وعده لوالدته منى عباس، إذ سبق وقال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «لن أعمل مع راقصات بسبب أمي».

وتلقى عمر كمال، انتقادات واسعة، بعد ظهوره مع راقصة، على خشبة المسرح في الساحل الشمالي، وقالت أحدهم: «هي دي الشهرة اللي كنت عاوزها؟.. حسبي الله ونعم الوكيل.. يا راجل أنت كنت بادئ محترم وكويس.. إيه اللي دخلك سكة العوالم؟.. أخرتها ندم والله.. ياريت تعمل حساب لربنا وأتمنى لك التوفيق والنجاح باحترام».

وكتبت أخرى، على الفيديو الذي نشره عمر كمال، من كواليس الحفل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله الذي عفانا من الأرف ده.. أنتم مش خايفين من يوم ترجعوا فيه لربنا!!»، فيما تساءلت أخرى بقولها: «هو أنت متعرفش تغني من غير رقاصة؟ يعني صوتك مش هيوصل إلا بيها؟».

وقال أحد المتابعين: « يا عم اتقى الله بقى.. هتفضل لحد امتى في دوامة الذنوب دي.. الله يهديك ويصلح حالك شباب في نفس سننا وبتموت.. أعمل حاجه كويسة بحلال ربنا تعرف تقف بيها قدام رب العباد.. لعلها تكون حجة ليك يوم القيامة.. نفسى أعرف لما ربنا هيسألك مالك ده من أين اكتسبته هترد عليه تقوله إيه؟».

وكان عمر كمال، كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن أسباب تراجعه عن ظهور الراقصة لورديانا في كليب «أنتي معلمة»، قائلًا: «تلقيت آلاف رسائل العتاب من جمهوري بألا تظهر لورديانا في الكليب، لرغبتهم في ظهوري في منطقة جيدة بعيدًا عن الراقصات، لاسيما وأن البعض يعرف أنني نشأت في بيت متدين، ووالدتي منتقبة»، مؤكدًا: «أنا احترمت تلك الآراء واستبعدت لورديانا من الكليب، ولم أتردد لحظة لاتخاذ هذا القرار».

وأشار عمر كمال إلى أنه لن يرقص مع راقصات مجددًا، مبررًا ذلك بقوله: «أنا شخص لا أميل للظهور مع الراقصات فنيًا، ولا أفضل إحراجهن على المسرح عندما أتفاجأ برقصهن على أعمالي، فأنا أفضل الظهور بمفردي على المسرح، فضلًا عن أن البعض يوجه انتقادات لوالدتي في بعض الأحيان، إذ شاهدوني بجانب راقصة ما، رغم أن والدتي ليست لها علاقة بشغلي إطلاقًا، فأنا أتضايق لأجلها».