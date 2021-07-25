أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، إجراء أول جراحة استئصال غضروف بالفقرات القطنية بمستشفى السنبلاوين العام، وهو ما وصفته بالإنجاز الجديد، وكان يعاني شاب من آلام بالظهر والمنطقة الخلفية من الفخذ مع تنميل بالساقين، وتعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.

كما تعد أول جراحة بالعمود الفقري بمستشفى السنبلاوين العام، منذ بدء تشغيل قسم المخ والأعصاب الشهر الجاري، وتقدم الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالشكر والتقدير لإدارة مستشفى السنبلاوين العام والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم.

مكي: ما حدث في مستشفى السنبلاوين العما انجاز جديد

وقال سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن ما حدث هو إنجاز جديد على يد أطباء الدقهلية، حيث نجح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين العام، بإجراء جراحة دقيقة لمريض يبلغ من العمر 16 عامًا، يعاني من آلام بالظهر والمنطقة الخلفية من الفخذ مع تنميل بالساقين.

صحة الدقهلية: استئصال الغضروف عملية ذات مهارة خاصة

وأضاف «مكي» في تصريح صحفي، أنه تم عمل جميع الفحوصات والتحاليل اللازمة وتشخيص الحالة وتحضيرها للعمليات وتمكن الفريق الطبي من استئصال الغضروف بالفقرات القطنية، وتعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي مكون من: الدكتور أشرف عبدالمنعم استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور سليمان موسى أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عادل السيد موافي، استشاري التخدير، بالإضافة إلى التمريض: نجوى إبراهيم سعد، وريهام السعيد.