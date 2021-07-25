مشروعات ضخمة لـ حياة كريمة بالقليوبية.. منها محطة معالجة بـ500 مليون

تواصل مبادرة «حياة كريمة» أعمالها التطويرية بقرى المحافظات المصرية المختلفة، التي بينها محافظة القليوبية، التي تشهد حاليا العمل على الكثير من المشروعات التنموية والمجمعات الخدمية، بهدف تحسين جودة الحياة لموطني المحافظة.

ومن بين تلك المشروعات، محطة معالجة الصرف الصحي بقرية سيسل التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، التي من المقرر أن تعمل بطاقة إجمالية 95 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي بشكل يومي، وتخدم نحو 11 قرية يعيش بها حوالي مليون نسمة.

وقال المهندس سيد عبدالواحد، مدير المشروعات بمركز الخانكة وشبين القناطر بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هذه المحطة، من المتوقع أن تخدم نحو مليون نسمة من المواطنين، حيث تصل قدرتها الإجمالية إلى معالجة 95 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا، كاشفا عن تكلفة هذا المشروع، التي تصل إلى نحو 500 مليون جنيه.

وأضاف «عبدالواحد»، في تصريحات مع مراسل قناة extra news، اليوم الأحد، أن المشروع يخدم نحو 11 قرية بمركز شبين القناطر، موضحا أن جميع هذه القرى، تقع ضمن خطة مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى محافظة القليوبية، منبها بأن هذه المحطة، ستخدم أيضا بعض من المناطق بمركز الخانكة.

وأوضح أن المياه المعالجة بهذه المحطة، تصلح لزراعة الغابات الشجرية، التي بدورها تساهم في تحسين البيئة، وهو ما ينتج عنه في النهاية، المساعدة على المحافظة على صحة الإنسان المصري، من أي تلوث يصيبه بأي أمراض.