وزيرة التضامن عن اختيار مارينا لـ«ديارنا»: يحقق زيارات كثيرة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن السبب في تنظيم النسخة الجديدة من معرض «ديارنا» بمنطقة الساحل الشمالي (مارينا 5) وفي هذا التوقيت بالأخص، يرجع إلى أن نسبة كبيرة من المصطافين يتواجدون بتلك المنطقة في مثل هذا التوقيت من كل عام، وهو ما يضمن تحقيق زيارات كثيرة للمعرض وبالتبعية تحقيق نسب بيع كبيرة لغالبية المنتجات التي يعرضها المشاركون بالمعرض هذه النسخة.

وأضافت «القباج»، خلال لقاء عبر تقنية اللايف فيو، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، اليوم الأحد، أن وزارة التضامن وجدت في هذه المنطقة بهذا التوقيت بالذات، فرصة جيدة للمساعدة في تسويق منتجاتنا الحرفية واليدوية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذه النسخة من المعرض يشارك بها 250 معرضًا، كل عارض منهم خلفه عدة أسر منتجة تضم الأسرة الواحدة عدد من الأفراد التي تعمل في إنتاج منتجاتهم بين 20 فرد وحتى 100 فرد.

وتابعت: «ولكم أن تتخيلوا كل دي بيوت مفتوحة، وبيساعد المعرض في تسويق منتجاتها وبيعها لتحقيق الربح الذي يرضيهم».

وأشارت إلى أن وزارة التضامن تدرس السوق بشكل دائم ومستمر للتعرف على احتياجات المستهلك وأفضل الظروف المواتية لحثه على شراء منتجات الأسر المنتجة، حتى تستطيع تلك الأسر أن تحقق أكبر نسبة بيع ممكنة لمنتجاتهم وتحقيق ربح كبير لهم.

ولفتت «القباج»، إلى أن مشاركة أي عارض بهذا المعرض، تبدأ من خلال استمارة رغبة مشاركة يجدها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، ويسجل من خلالها اسمه ونوعية المنتج الذي يقدمه، وإذا كان أحد المتواجدون بقاعدة البيانات الخاصة بالوزارة التي تحتوي على أعداد كبيرة من الأسر المنتجة وصناع «الهاند ميد»، تراسله الوزارة للمشاركة مع مراعاة أن يكون هناك عدالة في توزيع وتسويق المنتجين المختلفين من المحافظات المختلفة.

وأكملت قائلة إذا كان العارض غير مسجل بقاعدة البيانات، يجرى تسجيله ويخضع المنتج الخاص به لاختبارات معينة للتأكد من جودة المنتج قبل السماح له بالمشاركة بهذا المعرض وغيره من المعارض التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.