وكالة الفضاء المصرية: اليوم استمرار مناقشات القمر الصناعي الأفريقي

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن فكرة تصنيع القمر الصناعي الأفريقي للتنمية، جاءت من وقت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة اليابان عام 2019، ومشاركته في قمة مؤتمر (تيكاد7)، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث في وقتها أعلن وزير التعليم العالي قيادة مصر لتصنيع قمر التنمية الأفريقي، بهدف قياس التغيرات المناخية في الدول الإفريقية و الحد من خطورتها وضبط معدلات الابتعاث.

القوصي: وكالة الفضاء المصرية تدرب الدول الأفريقية على تصنيع القمر الصناعي

وأضاف «القوصي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن وكالة الفضاء المصرية بدورها أخذت المبادرة وحولتها لواقع، بدعوتها لخمس دول أفريقية «نيجيريا وأوغندا، وغانا والسودان وكينيا»، وتم الاتفاق في اجتماع بالبدء في تصنيع القمر الصناعي، موضحا أن مصر ستقوم بتدريب المتخصصين في مجال الفضاء بتلك الدول كي يتمكنوا من المشاركة والتنفيذ في تلك المبادرة، لافتا إلى أن كورونا عطلت برنامج التدريب، مشيرا إلى أنه وفقا للمبادرة تم البدء في تنفيذ التدريب لـ 16 متدربا من الدول المشاركة وذلك لتأهليهم على تصنيع وتجميع الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى أنه سيتم تقديم قمر تعليمي لكل دولة مشاركة كنواة لمعمل فضائي في جهة أكاديمية، حيث يتيح للطالب تجميع القمر واختباره وتعديله، موضحا أنه بمجرد انتهاء التدريب سيتم العمل بقمر التنمية الأفريقي.

وأشار «القوصي»، إلى أن مصر وضعت العام الماضي، الخطوط الأساسية للقمر الصناعي الأفريقي، لافتا إلى أنه غدا سيتم عرض التصميم للوصول إلى الاتفاق النهائي للبدء في التنفيذ القمر الصناعي، مشيرا إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا البرنامج الزمني لتنفيذ القمر الصناعي الأفريقي للتنمية، وكذلك تحديد دور كل دولة، على أن يتم بعد الانتهاء من التدريب العمل بالقمر، لافتا إلى أن مصر ستطلب من الدول تجميع القمر الصناعي والاختبار في مصر.