عاجل.. حرق محتويات مقر «النهضة» الإخوانية بـ«نفطة» جنوب تونس

اقتحم عدد من المحتجين التونسيين، مقر حركة النهضة الإخوانية، بمعتمدية «نفطة»، في ولاية توزر جنوبي البلاد، وحرق محتوياته، عقب الإعلان عن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، المتعلقة بتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي وإعفاء رئيس الوزراء، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

كما اقتحم محتجون، مقر الحركة الإخوانية، بالحمامات التي تقع على البحر الأبيض المتوسط في الشمال الشرقي للجمهورية التونسية، وقاموا بإفراغ محتوياته واضرام النار فيها في الشارع.

وتأتي التطورات المتلاحقة على الساحة السياسية التونسية عقب إصدار الرئيس التونسي قيس سعيد، عدة قرارات والتي تضمنت إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.