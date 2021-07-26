صورة من شوارع عاصمة تونس: الأمن يحتفل مع الشعب بعد الإطاحة بالإخوان

تداولت بعض الصحف التونسية، صورًا لأحد الضباط يحتفل مع الشعب التونسي بالقرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، ومنها حل البرلمان وإقالة الحكومة، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد كل سلطات مجلس النواب، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتوليه رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.

فيما أصدرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اليوم، بيانا قالت فيه إن القوات الأمنية تدافع عن الراية الوطنية فقط وليست تابعة لأي حزب أو جهة، «لا ولا.. إلا للوطن ولا سيادة إلا للشعب، سنطبق القانون على المارقين وكل من تسول له نفسه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتجنب التعليمات المشبوهة الداعية لقمع كل تحرك سلمي».