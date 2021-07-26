إعلامية تونسية عن حكم الإخوان: كنا في أصعب السنوات وأقساها

حرصت الإعلامية التونسية ريم بوجمرة، على إبداء رأيها فيما يحدث داخل بلادها من تطورات سريعة، وذلك بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي لبت نداء الشعب بالإطاحة برئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد العمل بمجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن النواب.

وكتبت «بوجمرة»، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «فعلا انقلاب، انقلاب على الجهل والجوع، والفقر والذل والغطرسة».

وتابعت: «كنا في أصعب السنوات وأقساها نصدّر شبابا لأوروبا من العلماء والأطباء والمثقفين، بتنا في زمنهم نصدّر الإرهابيين، كنا في أحلك الظروف قادرين على العيش، أصبحنا حتى في أرقى الأحياء وليس أفقرها غير قادرين على تأمين المياه.. كفى».