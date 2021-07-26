بيلوسي تضم جمهوريا جديدا معارضا لترامب إلى لجنة التحقيق باقتحام الكابيتول

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تعيين النائب الجمهوري آدم كينزنجر، المعارض للرئيس السابق دونالد ترامب، في لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة باقتحام «مبنى الكابيتول»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت بيلوسي في بيان، إنه تم تعيين النائب الجمهوري آدم كينزنجر، عن إلينوي، في اللجنة الخاصة للتحقيق باقتحام الكابيتول في 6 يناير الماضي، بعد تعيين النائبة الجمهورية ليز تشيني سابقا في اللجنة.

وكان كينزنجر وتشيني، من بين مجموعة من 10 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأمريكي صوتوا في يناير لمساءلة ترامب حول أحداث اقتحام مبنى الكابيتول.

وجاء موقف بيلوسي بعد سجال حول تشكيل اللجنة سجل هذا الأسبوع بينها وبين زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي.

وكان مكارثي أعلن الأربعاء أن أيا من النواب الجمهوريين الذين اقترح تعيينهم في لجنة التحقيق لن يشارك فيها، بعدما رفضت بيلوسي اثنين منهم هما من أشد المدافعين عن ترامب.

وتم تحديد، غد الثلاثاء موعدا لعقد أولى جلسات هذه اللجنة التي منحت صلاحية استدعاء الشهود وطلب الحصول على وثائق.

وفي 6 يناير الماضي، هاجم موالون لـ ترامب، مبنى الكابيتول، احتجاجا على ما اعتبروه تزويرا لنتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 والتي انتهت بفوز جو بايدن، مما أودى بحياة 5 أشخاص، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وعقب أحداث الكونجرس الدامية، جرى اتهام الرئيس الأمريكي السابق، بتحريض من هاجموا المبنى، وصوت مجلس النواب الأمريكي على عزل ترامب، ليصبح بذلك أول رئيس تجري محاكمة عزله مرتين، لكن مجلس الشيوخ لم يوافق على الخطوة.

وفي سياق آخر، شهدت الولايات المتحدة خلال الفترة من 17 حتى 23 يوليو الجاري عددا قياسيا من حوادث إطلاق النار استمرارا لتصاعد الهجمات المسلحة خلال العامين الماضيين.

قناة امريكية: 915 حادث إطلاق نار إطلاق نار على الأقل من 17 حتى 23 يوليو الجاري

وقالت قناة «إن بي سي» ومنظمة «أرشيف عنف السلاح»، أمس الأحد، إنه تم رصد 915 إطلاق نار على الأقل من 17 حتى 23 يوليو الجاري، بمعدل حدث واحد في كل 12 دقيقة.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 430 شخصا وإصابة 1007 آخرين، علما بأن هذه الحصيلة غير نهائية وقابلة للتغيير.

وبلغ عدد القتلى جراء العنف بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ يناير 2021 نحو 24 ألف شخص، بينهم 800 تحت سن الـ18 عاما، بينما كانت حصيلة ضحايا هذه الحادث في 2020 الماضي 43 ألف شخص، ما يجعل ذلك العام الأكثر دموية في البلاد منذ نحو 20 سنة سابقة على الأقل.

وتأتي التطورات في الوقت الذي تسعى الولايات المتحدة إلى التعافي من ضربة موجعة مثلها فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والذي ألحق البلاد بأضرار اقتصادية كبيرة.