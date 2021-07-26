مصرع عامل وإصابة آخر في تصادم بسوهاج

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر، في تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب سوهاج، تم نقل الجثة والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية فى سوهاج بلاغا بوجود حادث تصادم بناحية دائرة مركز المنشاة، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تبين من المعاينة والفحص أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة «فتحي.ا.ج»، 28 سنة، عامل ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية قيادة «عثمان. ع. ج»، 19 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة مرافقه «عبد الله. ا. ع»، 15 سنة طالب ويقيم بذات الناحية بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي، وبسؤال قائد السيارة والمصاب ووالد المتوفى «خميس. ا»، 56 سنه عامل ويقيم بذات الناحية، نفوا الشبهة الجنائية، واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.