وزيرة التضامن: قائمة بيضاء وأخرى صفراء لعارضي «ديارنا» خارج مصر

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معرفة العارضين بمعارض «ديارنا» للمنتجات والحرف اليدوية بعضهم ببعض مهمة لثقافتنا وهويتنا، لافتة إلى أن هناك محافظات ليس لديها رفاهية الانتقال لأماكن التسويق والمنافذ التي لديها إقبال عال مثل الوادي الجديد ومرسى مطروح وأسوان، مؤكدة أنه يتم تقسيم المعرض لعدة منتجات، مؤكدة أن هناك اتجاه لعمل معرض بالرياض، ودبي وإيطاليا، قبل انتهاء 2021، حيث سيتم البدء بالسعودية، مشيرة إلى أنه يتم عمل دراسة عن أكثر المنتجات مبيعا.

وأوضحت القباج في تصريحات لها، خلال افتتاح معرض «ديارنا» أنه يتم مساعدة العارضين للمشاركة في المعارض الدولية والسفر للخارج، قائلة «أي منتج يخرج برة مصر اسمه منتج مصري»، مؤكدة أنه يتم التأكيد على جودة المنتج ومعاييره، ويكتب عليه صنع بمصر.

تسجيل المشاركة للعارضين بمعرض ديارنا على موقع وزارة التضامن

ولفتت إلى أنه يتم عمل قائمة بيضاء وأخرى صفراء للعارضين الذين يسافرون خارج مصر، لحماية المنتج المصري، مضيفة «نحافظ على الاقتصاد المحلي بالحفاظ على المنتج المصري، ووراء كل منتج قصة، والتعاون مع القطاع الخاص مهم جدا لتسهيل إجراءات القروض، ودعم التدريب، وتسهيل إجراءات التسويق، وإعطاء الأصول الإنتاجية، ومحو أمية المتسربين من التعليم».

وأوضحت القباج، أن أي عارض بمعرض ديارنا، تبدأ من خلال استمارة رغبة مشاركة يجدها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، ثم يسجل من خلالها الاسم والمنتج الذي يقدمه، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة أن يكون هناك عدالة في توزيع وتسويق المنتجين المختلفين من المحافظات المختلفة.

وأشارت وزيرة التضامن أنه إذا كان العارض غير مسجل بقاعدة البيانات، يجرى تسجيله ويخضع المنتج الخاص به لاختبارات معينة للتأكد من جودة المنتج قبل المشاركة .

واوضحت القباج، أنه تم افتتاح معرض «ديارنا» بمنطقة مارينا 5 بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمدة شهر، لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن المعرض 250 عارضًا من 12 محافظة على 3 مراحل.