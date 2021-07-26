لو عندك شقة باسمك.. هل يمكنك التقدم بالإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي؟

مع ترقب طرح الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، تزداد تساؤلات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي، خاصة بعد علمهم بكونه من المشروعات السكنية، التي ينطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3 %، وسداد يصل لمدة 30 عاما كحد أقصى.

وأعلن البنك المركزي رسميا، عن تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

ومن ضمن الأسئلة التي يطرحها المواطنون عبر محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي، حول الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، هو إمكانية حصول المواطن الذي لديه شقة مسجلة باسمه، على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي.

وجاءت الإجابة ضمن الشروط التي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، وهي ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وألا يكون قد سبق لمقدم الطلب الحصول على وحدة من الإسكان الاجتماعي، أو امتلاك شقة مسجلة باسم المتقدم أو زوجته.

كما يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سيتم تسليم الوحدات السكنية ضمن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي «الإعلان الـ15» كاملة التشطيب، أي جاهزة للسكن، ومن المتوقع ألا تقل مساحات الوحدات السكنية التي سيتم طرحها في الإعلان المقبل، عن 90 مترًا مربعًا.