تعرف على تنسيق الالتحاق بالثانوية 2021

كشف بعض مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنسيق الالتحاق بالثانوية 2021، موضحًا أن التنسيق يتم على أساس درجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية، كما يتم التقديم للثانوية إلكترونيا من خلال هذا الرابط.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إعلان الحد الأدنى للتنسيق، وذلك بعد اعتماده من المحافظين، وعلى الطلاب استيفاء جميع الأوراق المطلوبة عند التقديم للمرحلة الثانوية.

تنسيق الالتحاق بالثانوية 2021 في محافظة القاهرة

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق الالتحاق بالثانوية 2021، موضحة أن الحد الأدنى للتنسيق بلغ 235 درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس الخدمات 205 درجة، مؤكدة أن التنسيق يتم على 4 مراحل، تعتبر المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على مجموع من 280 درجة حتى 255 درجة، والمرحلة الثانية للحاصلين على مجموع 254 درجة وحتى 245 درجة، والمرحلة الثالثة للحاصلين على 244 درجة حتى 235 درجة، أما المرحلة الرابعة للمتخلفين عن التقديم في المراحل السابقة.

تنسيق الالتحاق بالثانوية 2021 في محافظة الجيزة:

كشف مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن تنسيق الالتحاق بالثانوية 2021، موضحا أن الحد الأدنى للتنسيق 218 درجة، و235 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم الثانوية الصناعية بنين، بينما الحد الأدنى لمدرسة طلعت حرب الصناعية للتأسيس العسكرى والجيزة الكهربية الصناعية بنين 200 درجة للعام و195 درجة للمهني، و200 درجة لمدرسة إمبابة الصناعية بنين للتأسيس العسكري.

تنسيق الالتحاق بالثانوية 2021 في محافظة قنا

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة قنا، أن تنسيق الالتحاق بالثانوية 2021 بلغ 248 درجة، وأتاحت المديرية لمدارس الثانوية الخاصة حرية تحديد القبول بها بحسب المعدلات للفصول وكثافتها.

تنسيق الثانوية العامة 2021 في محافظة المنيا

بلغ الحد الأدنى لتنسيق الالتحاق بالثانوية 230 درجة بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنيا، و190 درجة للتعليم الثانوي العام خدمات للعام الدراسي الجديد.