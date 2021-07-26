رابط التسجيل بمدرسة مياه الشرب بدمنهور.. التقديم يبدأ اليوم

أعلنت مدرسة مياه الشرب بالبحيرة ، عن قبول دفعة جديدة من حملة الشهادة الإعدادية لعام 2021، فيما حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة مجموع 250 درجة حد أدنى للالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، على أن يُفتح باب التقديم اليوم 26 يوليو، ويستمر حتى 12 أغسطس القادم، أو حسب قرار إدارة المدرسة.

التسجيل مرة واحدة فقط

وشددت إدارة مدرسة مياه الشرب بدمنهور، على تقديم ملف الطالب مرة واحدة فقط، عبر موقع الرابط من خلال الرابط المعلن، وأكدت أنه لن يلتفت إلى اسم طالب قدم ملفه أكثر من مرة، وذكرت صفحة المدرسة على فيس بوك عبارة «لن يُسمح بتسجيل الطالب إلا مرة واحدة فقط».

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الأوراق المطلوبة للتسجيل بمدرسة مياه الشرب بدمنهور

حددت إدارة مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، شروط لقبول الأوراق والنظر فيها، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2021، وهى كالتالي:

- أصل شهادة الإعدادية 2021، وبيان نجاح صادر من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- أصل شهادة الميلاد للاطلاع عليها "وذلك فقط للطلاب المرشحين لاختبار القدرات والمقابلات الشخصية في نفس يوم الامتحان".

- اجتياز اختبار القدرات لجميع الطلاب المرشحين في تاريخ تحدده إدارة المدرسة لاحقًا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

- تُجرى اختبارات القدرات في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات، وتُحدد درجات قبول الطالب بمعرفة مجموعة من المتخصصين بإدارة المدرسة.

- يُحرر ولي أمر الطالب طلب الالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، بعد تدوين كل البيانات والتوقيع عليها وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات، وتكون جميع البيانات المدونة به على مسؤولية ولي الأمر.

- يتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر.