أخبار الطقس غدا.. حار رطب ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها قبل قليل، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين الموافق 26 يوليو الحالي، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوبي البلاد.

أخبارالطقس غدًا

وأضاف الخبراء، أنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، إلا أنّ ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

ويتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 35 26

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 34 26

طنطا 33 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 32 25

بلطيم 32 25

مطروح 30 24

السلوم 30 24

سيوة 36 24

بورسعيد 31 25

دمياط 31 24

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 33 23

السويس 34 24

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 38 25

نخل 35 20

نويبع 37 28

طابا 34 23

كاترين 34 20

الطور 39 26

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 35 24

بني سويف 36 25

المنيا 36 25

أسيوط 40 26

سوهاج 37 26

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 29

إدفو 40 29

أبو سمبل 41 30

الوادي الجديد 39 26

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 28