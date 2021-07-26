وزير التعليم يكشف عقوبة الطالب المسرب لأسئلة امتحان الإنجليزي
«عمليات التعليم»: لجان الثانوية العامة 2021 معقمة ضد كورونا
كتب:
توفيق شعبان
11:14 ص | الإثنين 26 يوليو 2021
الطالبات يرتدن الكمامات الطبية أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم حرمان الطالب (م.خ.م) بمحافظة قنا، من دخول امتحانات الثانوية العامة، لمدة عامين متتاليين، وذلك بعد قيامه بنشر بعض أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرور 30 دقيقة من بداية الامتحان.
وكانت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت أنه تم ضبط الطالب (م.خ.م) بمحافظة قنا، لقيامه بنشر بعض أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وأكدت غرفة العمليات، في بيان عاجل لها، أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 معقمة تماما ضد فيروس كورونا.
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