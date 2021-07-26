250 عارضا يشاركون في «ديارنا».. وتوجيهات رئاسية بدعم المنتجات الحرفية

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تحرص على أن يجوب قطار معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه يجري تنظيم المعرض بمارينا لمدة شهر لتلبية احتياجات المصطافين، بمشاركة 250 عارضًا يساندهم نحو أكثر من ألفي منتج، وسيتم تقسيمهم على 3 مراحل، وعلى أن تستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام، وتضم الواحدة 80 عارضًا.

المعرض مستمر حتى 25 أغسطس

جاءت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي خلال افتتاحها معرض «ديارنا» مارينا للحرف اليدوية والتراثية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور محافظ مرسى مطروح اللواء خالد شعيب، الذي يقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، ويستمر لمدة شهر حتى 25 أغسطس بمنطقة مارينا 5 في الساحل الشمالي.

فنانون وإعلاميون يشاركون في الافتتاح

كما شهد افتتاح المعرض مشاركة الفنانة داليا البحيري والفنان محمد أبوداود والفنان سامح الصريطي والفنانة فلك نور والإعلامية لميس سلامة وعدد من نجوم الفن والمجتمع.

وأضافت نيفين القباج أن الوزارة تحرص على توفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، حيث إن هذا المعرض يعد المعرض رقم 14 لوزارة التضامن، الذي يهدف لترويج المنتجات الخاصة بكل محافظة، مضيفة أن كل حرفة خلفها العديد من الاسر التي تعمل في هذه المنتجات، كاشفة عن اعتزام الوزارة إقامة معرض ديارنا بعدد من الدول العربية في مقدمتها السعودية.

12 محافظة تعرض منتجاتها في «ديارنا»

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف الأساسي لـ«ديارنا» التسويق والترويج للمنتجات المصرية الحرفية والتراثية الصديقة للبيئة وكذلك دعم الصناعات المكملة لهذه الحرف والصناعات، مشيرة إلى أن معرض «ديارنا» مارينا يضم 12محافظة تعرض منتجاتها، كما تحرص الوزيرة من خلال المعرض علي الاستماع للعارضين والتعرف على التحديات التي تواجههم بهدف تسهيل الإجراءات للترويج وتسويق منتجاتهم.

توجيهات من الرئيس السيسي بدعم المنتجات الحرفية

وأشارت إلى أن هناك توجيهات من قبل رئيس الجمهورية بتشجيع ودعم المنتجات الحرفية والمشروعات متناهية الصغر لمساعدة المصانع على مستوى المراكز والمحافظات لدعم صناعتهم ودورة العمل لديهم.

من جانبه، أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتنظيم المعرض والحرص على تدريب وتأهيل العارضين المشاركين وكيفية تسويق منتجاتهم، التى تمثل عددًا من محافظات الجمهورية بمنتجات تراثية وبيئية متنوعة، مع أهمية ما تقوم عليه تلك المعارض من توفير فرص عمل ومصدر اقتصادي للعارضين وأسرهم.

وأشار المحافظ إلى موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي على إقامة المعرض المقبل، بمطروح والتنسيق لاختيار المكان الملائم بما يسع مزيدًا من العارضين.

وتتضمن المعروضات في معرض «ديارنا» مارينا المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، التي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف.