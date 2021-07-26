استشاري مناعة يحذر من عواقب الاستهتار في العيد: «إحنا اللي هنخلق متحور كورونا»

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن العالم شهد متحورا من فيروس كورونا شديد العنف والانتشار، حيث تزددا عدد الوفيات والإصابات بشكل كبير جدا مثل تونس وليبيا والأردن، في الوقت الذي تشهد فيه مصر انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات بالفيروس التاجي.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «شايف نوع من الاستهتار من قبل المواطنين في إجازة العيد، انا حاسس إننا هنخلق متحور، مش المتحور هيجيلنا»، موضحًا أن المصائف كانت مزدحمة في الفترة الأخيرة لدرجة قد تعرض البلاد لموجة أخرى من كورونا حتى لو لم يحدث تحور.

وتابع استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح: «مرتادو الشواطئ كان عددهم كبيرا دون أن يراعوا الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، وهذا يعد بيئة خصبة لانتشار الفيروس وتحوره»، محذرًا من متحور لـ كورونا يهاجم كل الدول حتى تلك التي تتميز بمنظومة صحية قوية، وبالتالي فإن مصر ليست في مأمن أو معزل عن العالم: «المتحور على الأبواب وبلاش الشعور بالأمان الزائد».

وأردف الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن المتحورات تحدث نتيجة لبقاء الفيروس بسبب عدم وجود تطعيم له فقد ظهرت في الهند بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية: «تحور كورونا أدى إلى زيادة قوته وسرعته في الانتشار، ومنظومة التطعيمات تقضي على هذا التحور، فقد هاجم العالم في أيام معدودة، ونحن لسنا في مأمن منه، فقد جعله تحوره أكثر قدرة على الانتشار».