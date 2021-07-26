«تعليم الجيزة» تعلن مواعيد امتحانات الدور الثاني 2021 لصفوف النقل

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2020/2021، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحرص على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامة.

وذكرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّ جداول مراحل النقل بالإدارات التعليمية وجدول الشهادة الإعدادية، موحد على مستوى محافظة الجيزة، في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس 2021، وحددت مديرية التعليم بالقاهرة مواعيد امتحانات الدور الثاني كما يلي:

- من 7 حتى 9 أغسطس لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للصف الرابع (عام وفصل واحد ومكفوفين)، والسادس (صم وضعاف سمع)، الصف الخامس والسادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسابع والثامن (صم وضعاف سمع).

- من 7 حتى 11 أغسطس صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية (الصفين الأول والثاني الإعدادي) والعام والمهني والصم والمكفوفين.

- من 14 حتى 19 أغسطس، امتحان الشهادة الإعدادية (العام والمهني والمكفوفين والصم).

- من 7 حتى 15 أغسطس، امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي العام (للصم وضعاف السمع).

- من 7 حتى 16 أغسطس، صفوف النقل بالتعليم الثانوي (الصف الأول والثاني المكفوفين).

- من 7 حتى 14 أغسطس، صفوف النقل بالتعليم الثانوي (الصفين الأول والثاني العام).

- من 7 حتى 19 أغسطس صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه.

وفي سياق منفصل، أكد مجدي الجيار، أنّ جميع امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، وجرى تعقيم جميع اللجان الامتحانية وتفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول المدارس.

وأضاف «الجيار» في تصريحات له، أنّه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير أعمال الامتحانات في جميع الإدارات التعليمية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحا أنّ الغرفة لم ترصد أي شكاوى بشأن سير أعمال الامتحانات.