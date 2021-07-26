عقار الانفوشي المائل.. بداية الهدم الجزئي استعدادا لإزالة 10 طوابق

مستجدات تطرأ على آخر أخبار عقار الانفوشي المائل، الذي يشهد تطورات سريعة نظراً لحجم الكارثة التي سيخلفها وراءه، ما بين تشريد سكانه حالياً، أو مخاوف السقوط في أي لحظة، الأمر الذي عجل من عمليات الهدم الجزئية على أن يتم إزالة 10 طوابق من أصل 18طابقا، فيما تمت إحالة المقاول الخاص به إلى النيابة العامة وسؤال مسؤول الحي عن أسرار بناء ذلك العقار الذي يشكل خطراً حقيقياً على السكان في الوقت الجاري.

آخر أخبار عقار الأنفوشي المائل: تفريغ المحتويات

وكانت آخر أخبار عقار الانفوشي المائل، في اليوم الثالث من وقوع الأزمة ما قامت به محافظة الإسكندرية، من أعمال هدم العقار المائل بالإسكندرية، بمنطقة بحري وتحديدًا في السيالة، بناء على قرار اللجنة الهندسية التابعة للحي، بهدم 10 طوابق من العقار المائل لتخفيف الحمل على العقار، وبدأ الهدم من الداخل بعد الانتهاء من تفريغ كل محتويات العقار من قبل السكان.

وبدأ هدم العقار المائل داخليًا، في محاولة لتفادي انهيار العقار بمنطقة بحري، خاصة وأن العقار مرتفع وفي حالة انهياره سيتسبب في كارثة داخل المنطقة، خاصة مع قرار المحافظة، بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المائل، حفاظًا على أرواح الأهالي في المنطقة.

آخر أخبار عقار الانفوشي المائل: المقاول ومسؤول الحي أمام النيابة

وعن آخر أخبار عقار الانفوشي المائل، فيما يخص الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية فى محافظة الإسكندرية، من ضبط مالك ومقاول العقار وتم احالته للنيابة العامة للتحقيق، وذلك بعدما تسبب العقار في مخاطر كبرى لسكانه كما سيتم إزالة أدوار عديدة تم تقديرها ما بين عشرة إلى 12 طابق.

ولم تقتصر آخر أخبار عقار الانفوشي المائل، فيما يخص الإجراءات القانونية على ذلك فحسب، بل قررت النيابة العامة، استدعاء مسؤولي حي الجمرك، لسماع شهاداتهم حول الواقعة والاطلاع على ملف العقار.

آخر أخبار عقار الانفوشي المائل: مصير العقارات المجاورة

ووفقا لآخر أخبار عقار الانفوشي المائل بالإسكندرية، تم الوقوف على مصير العقارات المجاورة، حيث يوجد عقارين خلف هذا العقار المائل وأوراقهما سليمة، وجرى إخلائها حفاظًا على أرواح السكان.

وتمثلت معلومة أخرى في آخر أخبار عقار الانفوشي المائل بالإسكندرية، حيث يعد هذا العقار هو رقم 164، بحسب محافظ الإسكندرية الذي أكد على وصول عدد العقارات المائلة بالمحافظة إلى 164 عقارًا مائلا بدرجات مختلفة كما لفت إلى وجود 2300 عقار أعمارهم أكثر من 100 عام.