قبل أيام من طرحه.. متى يتم سحب الوحدة السكنية ضمن الإعلان الـ15؟

خلال هذه الفترة ينتظر عددا كبيرا من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إعلان الصندوق عن الطرح الجديد، وهو الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، كي يتقدموا لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح.

وهناك بعض الحالات، التي يقوم فيها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بسحب الوحدة السكنية من العميل بعد حصوله عليها، وإلغاء التخصيص له، وذلك بسبب مخالفة شروط الحجز، المنصوص عليها بكراسة الشروط، من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وترصد السطور التالية، حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعى بالطرح الجديد

- في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط.

- في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ20 %، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة الممنوحة للسداد.

- في حالة قيام المشتري أو خلفه العام أو الخاص بتغيير الاستخدام المُخصص من أجله الوحدة، وفي حال مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

- في حالة التنازل أو التصرف في الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية، إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقا للائحة العقارية بالهيئة، ويتم إلغاء التخصيص في حال مخالفة ذلك.

- يتم إلغاء التخصيص بناءً على الطلب المُخصص له الوحدة.

- في حالة عدم سداد قسطين متتاليين، طبقا لأسلوب السداد.

- في حالة عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.