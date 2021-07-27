«التموين» تؤكد: لا ارتفاع في أسعار السلع
كتب:
وفاء الصعيدي
04:23 ص | الثلاثاء 27 يوليو 2021
حملات رقابية على أسعار السلع - صورة أرشيفية
أنهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجدل بشأن التخوفات من زيادة أسعار السلع في الأسواق.
وأكدت وزارة التموين، أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة أسعار السلع، خاصة وأن السولار لم يزد سعره، باعتباره المادة الأساسية المستخدمة في عمليات نقل السلع من المحافظات وبعضها عبر شاحنات النقل.
وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أن عمليات نقل السلع تعتمد على منتج السولار، فضلا عن أن سعره ثابت منذ فترة كبيرة، ولم يشهد أي زياد في قرار لجنة التسعير التلقائي الأخير، مضيفة: «لا يوجد أي داعي لزيادة أسعار السلع».
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